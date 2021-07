Król strzelców IV ligi rozstał się z Borutą. Jest terminarz III ligi

- To prawda, odchodzi z naszego klubu - mówi Dariusz Pawlikowski, sternik czwartoligowca. - Dziękujemy mu za grę w Borucie i życzymy powodzenia w nowym klubie.

Dodajmy, że w sezonie 2019/2020, który został storpedowany przez koronawirusa i trwał tylko rundę jesienną, Patryk Pietrasiak strzelił 16 goli.Z kolei w sezonie 2018/2019 pokonał bramkarzy drużyn przeciwnych 18 razy. Jak się natomiast dowiadujemy nieoficjalnie w nowym sezonie reprezentować ma barwy RKSRadomsko, spadkowicza z grupy pierwszej III ligi. W sierpniu trener tej drużyny Robert Szwarc nie będzie miał raczej wielkiego pożytku z łowcy goli, bo ten zajęty będzie występami na plaży. Ta odmiana piłki nożnej zajmuje bowiem dużo czasu.

Jeśli już jesteśmy przy III lidze to Polski Związek Piłki Nożnej podał w końcu terminarz rundy jesiennej grupy pierwszej. Pierwszą kolejkę zaplanowano na weekend 7-8 marca, a ostatnią na 20-21 listopada. To jedyna grupa w której gra 19 drużyn, w pozostały bowiem 18. Zaiskrzy zapewne w Skierniewicach, gdzie miejscowa Unia spotka się z Polonią Warszawa, którą prowadzi obecnie Rafał Smalec. To szkoleniowiec pracujący do niedawna właśnie w Unii. Ciekawie będzie w Łowiczu, bo Pelikan podejmuje Sokoła. Dla kibiców obu drużyn, to niezwykle prestiżowa potyczka. Z kolei beniaminek III ligi ŁKS II Łódź spotka się na swoim boisku z Ursusem Warszawa, który prowadzi były piłkarz Widzewa Bogdan Jóźwiak. Pozostałe pary: Pilica Białobrzegi - Znicz Biała Piska, Mamry Giżycko - Lechia Tomaszów Mazowiecki, Broń Radom - KSKutno, Wikielec - Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Legionovia Legionowo - Jagiellonia II Białystok, Wissa Szczuczyn - Błonianka Błonie, Unia Skierniewice - Polonia Warszawa. Pauza: Legia IIWarszawa.