Królewskie pożegnanie brygadiera Osiewały po 27 latach służby ZDJĘCIA

Uroczystość miała miejsce na placu przed strażnicą. Był więc szpaler honorowy stworzony dla Sławomira Osiewały przez zebranych strażaków, krótkie przemówienia i brygadier 27 razy "pofrunął" w górę podrzucany przez druhów.

- Tak okazałe pożegnanie to dla mnie ogromna niespodzianka - mówił wzruszony Sławomir Osiewała. - Planowałem bowiem, że pożegnam się ze zmianami, a potem z komendą. Przygotowałem sobie przemówienie na dziś, ale dla tak szacownego i licznego grona. Zostawiam świetną ekipę, świetnych ludzi. Od samego początku służby jestem związany z oddziałem bojowym i tego będzie brakowało. Adrenaliny zapewne też. Służba w straży, to praca, gdzie nie można się nudzić. Koledzy z OSP Charłupia Mała chcą jednak zadbać, żeby tej adrenaliny mi nie brakowało. Co będę robił na emeryturze? Nie mam planów, zobaczymy, co życie przyniesie.