Królowa polskiego driftu z wizytą w Autocentrum w Łodzi

Karolina Pilarczyk to wyjątkowa kobieta, która w wywiadzie dla motormag.pl mówi wprost: „Kobiety do garów? Tak… Do ośmiu!”. W 2008 roku jako pierwsza kobieta w Polsce zdobyła licencję Polskiej Federacji Driftingu. Obecnie posiada też licencje Formula Drift Pro2 w USA, King of Europe Pro1, King of Asia, Drift Open. Jako jedna z pierwszych osób w Polsce zdecydowała się zbudować auto do driftu z silnikiem LS GM V8.

W swoim parku maszyn, na który składają się 3 profesjonalne auta przystosowane do zawodów, posiada jeden z najpotężniejszych samochodów wyścigowych Predator YT615K (na bazie Nissana 200sx, silnik LS3 6.2 V8 z kompresorem 750KM).

Czym dla Karoliny Pilarczyk jest drift? „To moja wielka miłość. Pojawiła się zupełnie irracjonalnie, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, a jest to coś, co dostarcza niezwykłych emocji. Nie musisz mi dwa razy powtarzać, żebym wsiadła i pojechała. Za kierownicą naprawdę zapominam o wszystkich problemach, o wszystkim, co się dzieje wokół mnie, po prostu jestem ja i ten samochód. A kiedy jadę blisko w parze i widzę obok ten drugi pojazd, to w tym momencie uśmiech rozrywa mi twarz, to jest coś fenomenalnego” - czytamy na motormag.pl.