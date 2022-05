Krótkie życzenia dla mamy. Gotowe życzenia na Dzień Matki. Gotowe życzenia na Dzień Mamy 2022 26.05.2022

ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI 2022

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz

dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

***

Dziękuję Ci Kochana Mamo za to, że mnie bardzo kochasz.

Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, zamknęłaś w sercu każdy smutek.

Dziś moje serce mówi: dziękuję Mamo za Twa miłość.

Ona pozostanie jak światło na całe moje życie.

***

Z okazji Twojego święta pragnę Ci życzyć

jak najmniej w życiu trosk, przychylności losu,

radości z drobnych przyjemności oraz dostrzegania w życiu największych wartości!

Dużo zdrowia, spokoju i spełnienia marzeń życzy...

KRÓTKIE ŻYCZENIA NA DZIEŃ MATKI

Mamusiu jedyna,

przyjmij szczere życzenia.

Niech każda godzina

szczęściem Cię spromienia.

Niech życie ulata

wśród ciągłej radości.

Przy blasku promiennym-

nadziei, miłości.

***

Żyj nam Mamo wiele lat,

bo bez Ciebie smutny świat.

Bądź szczęśliwa i radosna,

niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.

Uśmiechaj się do świata,

on Ci umili Twego życia lata.

Kocham Cię Mamo!

***

Mamo, tak bardzo Cię kocham i dziękuję Ci za Twój uśmiech,

który ogrzewa mnie w różnych chwilach życia,

a najbardziej dziękuję Ci za to, że jesteś.