Krótkie życzenia na Dzień Kobiet! ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET na 8 marca. Wierszyki SMS, MMS na 8 marca 8.03.2022

DZIEŃ KOBIET 2022. Urocze życzenia do wysłania SMS-em na 8 marca. Życzenia na 8 marca! Różne wierszyki na Dzień Kobiet!

W dniu Święta Kobiet dużo zdrówka i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku oraz łez pełni szczęścia jeśli chcesz.

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

***

By się spełniły Twoje życzenia,

by się ziściły Twoje marzenia,

by uśmiech często gościł na Twej twarzy,

byś zdobyła w życiu, szczyt swoich marzeń

wszystko, co chciałabyś by się zdarzyło

wszystko czego pragniesz by Twoim było.

GWIAZDY SKŁADAJĄ ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

Bądź zawsze szczęśliwa,

złym losom nieznana,

uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

***

Dla Ciebie wszystek słońca blask,

dla Ciebie niebo pełne gwiazd,

dla Ciebie wszystkie moje sny,

dla mnie, kochana, tylko Ty!

DZIEŃ KOBIET 2019, ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET

W Dniu Kobiet pragnę Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze,

nieprzejednanej wiary we własne umiejętności,

pewności siebie i wielkiej wytrwałości.

***

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień

i niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

***

Gdy zegar wybije marca ósmego

i zacznie się Święto Kobiet,

zabraknie mi tylko jednego,

że z kwiatami nie jestem przy Tobie.

Lecz wiedz, Miła,

iż została osoba w oddali,

która zawsze o Tobie pamięta.

Właśnie ona Tobie życzy

dużo szczęścia i słodyczy,

miłych przygód, pełnych wrażeń

i spełnienia najskrytszych marzeń.

***

Z okazji Dnia Kobiet

Wszystkiego co najlepsze,

spełnienia marzeń

zadowolenia z siebie,

dużo szczęścia i uśmiechu

oraz wiele radości życiowej!

WIERSZYKI NA DZIEŃ KOBIET 2019, ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA KOBIET, PIĘKNIE ŻYCZENIA DLA KOBIET

To dla Ciebie, najdroższa ta droga z czerwonych róż usiana,

to dla Ciebie ta rosa, zbierana z samego rana,

to dla Ciebie, istoto płci żeńskiej, słabną wszystkie serca męskie.

***

Kochana moja – zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku,

w radości, wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować.

***

Marzec pięknie się wystroił,

w kole między dziećmi stoi

i gromadkę uśmiechniętą Pyta:

jakie dzisiaj święto?

Zapamiętaj sobie

dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!

8 marca wszystkie Panie obchodzą swoje święto. Nie zapomnijcie złożyć życzeń