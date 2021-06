Krótkie życzenia urodzinowe! Gotowe nieoklepane życzenia urodzinowe! Mądre życzenia urodzinowe! Nieoklepane życzenia urodzinowe 30.06.2021

Gotowe nieoklepane życzenia urodzinowe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr co rozwiewa smutki.

***

MĄDRE ŻYCZENIA URODZINOWE

Uważnych oczu, które dostrzegą sprawy życia codziennego,

takich uszu, które wyłowią wszelkie przemilczenia,

takich rąk, które będą zawsze chętne do pomocy,

mądrych słów wypowiedzianych we właściwym momencie,

kochającego serca, któremu pozwolisz poprowadzić się przez życie,

aby tam, gdzie Ty, była miłość.

Nieoklepane życzenia na urodziny!

Gdy świat ogłosi Twoje urodziny,

spójrz wstecz, wspomnij minione dni i godziny.

Pomyśl, czy masz to, co chciałaś,

czy zdobyłaś tego, którego kochałaś.

A jeśli nie, to niech dni wolniej biegną

i wszystkie życzenia się spełnią!

***

GOTOWE ŻYCZENIA URODZINOWE I KRÓTKIE ŻYCZNIA URODZINOWE

Takie to szczere, proste życzenia składam w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń

Moc słodyczy, nic goryczy,

Tego Tobie .................… życzy!

***

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Wiec z okazji tego dnia

Posłuchaj czego Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń.

ŚMIESZNE WIERSZYKI URODZINOWE, GOTOWE ŻYCZENIA NA URODZINY

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twym życiu będzie spełnione.

Niech życie słodko płynie,

a wszystko, co złe, niech szybko minie.

***

Dziś są Twoje urodzinki,

Choć już nie ma tu choinki,

Niech się spełnią Twe życzenia,

Zdrowia szczęścia powodzenia.

Te życzenia, choć z daleka,

płyną niby wielka rzeka.

I choć skromnie ułożone,

Są dla Ciebie przeznaczone.

***

Dzwoni, śpiewa serce moje,

że dziś urodziny Twoje.

Więc przesyłam Ci życzenia,

szczęścia, zdrowia i powodzenia.

***

Życzę Ci prawdziwych przyjaciół, niewyczerpanych pokładów energii,

uśmiechu na co dzień, niskich podatków, pomyślnych wiatrów,

błyskotliwych ripost, pozycji lidera, samych pozytywnych wibracji,

niezmiennie zielonego światła, wygranych przetargów,

sumiennych dłużników, miejsca w Księdze Rekordów Guinessa,

nie wieszającego się komputera, zasięgu w każdym miejscu,

miejsca w historii, pakietu kontrolnego, zdobycia Mount Everestu,

ostatniego słowa, anielskiej cierpliwości przy czytaniu tych życzeń

i wszystkiego o czym tylko marzysz...

***

Mało zmartwień i agresji,

żadnych stresów i depresji,

dużo śmiechu i radości,

wiele szczęścia i miłości.

MĄDRE ŻYCZENIA URODZINOWE, KRÓTKIE ŻYCZENIA URODZINOWE SMS

Zdrowia, szczęścia, powodzenia

wszystkich marzeń spełnienia!

Tortu wielkiego,

prezentu drogiego,

auta bez kredytu ,

picia bez limitu,

meczu wygranego,

pucharu zdobytego,

wymarzonej pracy,

wysokiej płacy,

ocen bardzo dobrych,

przyjaciół pogodnych,

dokumentów polskich,

podróży zamorskich,

pięknej dziewczyny,

nowej pierzyny,

ciuchów modnych,

podatków drobnych,

psa z rodowodem,

domu z ogrodem,

samych słodkości,

i dużo radości.

***

***

Długo czekałem owej godziny,

aż wreszcie nadeszły Twoje urodziny.

Więc chcę przed Tobą serce otworzyć

i najlepsze życzenia Ci złożyć.

Żyj długo w szczęściu i radości,

nigdy nie zaznaj przykrości.

***

W dniu Twych urodzin, w dniu Twego święta,

serce me bije, serce pamięta.

Niech więc życzenia lecą listownie,

bo nie mam szansy przekazać słownie.

Niech lecą prędko do swego celu,

niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.

KRÓTKIE ŻYCZENIA URODZINOWE

***

Urodziny - dzień radosny,

Pełen kwiatów zapach wiosny.

Dziś chcę złożyć Ci życzenia,

Szczęścia, zdrowia, powodzenia.

Niech Ci słońce jasno świeci,

I w radości dzień przeleci.

Niech odejdą smutki troski,

By nastąpił dzień radości.

Te życzenia choć z daleka,

Płyną niby wielka rzeka.

I choć skromnie ułożone,

Są dla Ciebie przeznaczone.

WZRUSZAJĄCE ŻYCZENIA URODZINOWE

Wiary w siebie samego i w marzenia.

Odwagi, byś pewnie kroczył przez życie.

Nadziei na lepsze jutro.

Cierpliwości, abyś wytrwale dążył

do wyznaczonych celów.

Miłości, która dodaje skrzydeł.

Zdrowia, bo dziś jest na wagę złota.

Przyjaciela, aby podzielił twoja radość,

a współczuł w trudnych chwilach.

Życzę Ci również szczęścia,

niech towarzyszy Ci każdego dnia!

Oryginalne życzenia na urodziny