Krótkie życzenia urodzinowe. Wzruszające życzenia urodzinowe dla bliskich i znajomych. Zabawne życzenia urodzinowe dla przyjaciół 18.10.2021

Wzruszające życzenia urodzinowe dla bliskich i znajomych

Bądź zawsze wesoła,

ze złym losem niepoznana,

kochana, ciepła i troskliwa

przez najbliższych uwielbiana.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

Piwa, wódki i miłości.

Mądre życzenia urodzinowe

Uważnych oczu, które dostrzegą sprawy życia codziennego,

takich uszu, które wyłowią wszelkie przemilczenia,

takich rąk, które będą zawsze chętne do pomocy,

mądrych słów wypowiedzianych we właściwym momencie,

kochającego serca, któremu pozwolisz poprowadzić się przez życie, aby tam, gdzie Ty, była miłość.

Dla Ciebie wszystkie cuda tego świata...

Dla Ciebie ciepło słonecznego lata

Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie

Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie

Dla Ciebie kwiatki kolorowe

I marzenia deserowe...

Dla Ciebie wszystko co zapragnie dusza

Bo jesteś Aniołkiem, który wciąż do radości nas zmusza!