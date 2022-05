Krystian Nowak żegna się z Widzewem. Piłkarz otrzymał podziękowania od kibiców

28-letni zawodnik pożegnał się z kibicami za pomocą własnych social mediów. W specjalnie opublikowanym poście na Facebooku i Instagramie podziękował fanom za wsparcie i możliwość gry w czerwono-biało-czerwonych barwach. “Każdy krok z RTS Widzew Łódź był dobrym krokiem. Dziękuję Wam wszystkim za ostatnie 2,5 roku wspólnego dążenia do celu. Celu, który udało nam się wspólnie osiągnąć kilka dni temu. Bo miejsce Widzewa jest w Ekstraklasie” - napisał piłkarz.

Boiskową postawę Krystiana Nowaka doceniają kibice, którzy w komentarzach pod postem dziękowali zawodnikowi za czas spędzony w Łodzi. Praktycznie 100 procent wpisów to wpisy pozytywne. “Naprawdę pokazałeś serducho i za to ogromne brawa. Były wzloty i gorsze chwile, ale u Ciebie zawsze było widać profesjonalne podejście i oddanie dla klubu. A to dla kibica najważniejsze. Trzymam kciuki”, “Krystian, zawsze będziesz w sercu każdego Widzewiaka. Dzięki za wszystko! Bardzo żałujemy, że nas opuszczasz…”, “Akurat od Ciebie powinna zaczynać się wyjściowa jedenastka. Z ogromnym żalem przyjmuję taką wiadomość. Mam nadzieję, że wrócisz do Widzewa”, „Dzięki, bez Ciebie by tego nie było”.