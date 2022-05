Krzysztof Igor Krawczyk czeka na mieszkanie komunalne. Trwa zbiórka na godne życie

Trwają starania o przydział Krzysztofowi Krawczykowi juniorowi mieszkania komunalnego z zasobów miasta Łodzi. Pomaga w tym

znany piosenkarz Krzysztof Cwynar, szef Studia Integracji z którym od lat jest związany syn Krzysztofa Krawczyka.

- Dostałem list z wydziału lokalowego Urzędu Miasta Łodzi – opowiada Krzysztof Cwynar. - Wynika z niego, że Krzysztof Igor spełnia warunki, by wynająć od miasta mieszkanie. Stało się to, gdy dostał od ZUS-u dodatki jakiego należały mu się po śmierci mamy i taty. Co 12 miesięcy będzie sprawdzane czy dalej spełnia warunki, by wynajmować mieszkanie od miasta.