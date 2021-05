Krzysztof Krawczyk pośmiertnie odznaczony przez łódzki sejmik

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia w szpitalu im. WAM w Łodzi. Dzień wcześniej opuścił szpital po przejściu koronawirusa, następnego dnia jednak zasłabł i ponownie trafił do szpitala, a lekarzom nie udało się uratować jego życia. Wniosek o wyróżnienie artysty przez sejmik Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Łódzkiego złożył Bogdan Jarota, starosta powiatu zgierskiego.

Jego twórczość była obecna w życiu każdego Polaka, a w życiu nas, mieszkańców powiatu zgierskiego, w szczególności, bowiem ten właśnie region był najbliższym dla Krzysztofa Krawczyka i to tutaj postanowił przed laty, osiąść na stałe - komentował starosta w mediach społecznościowych zaraz po złożeniu wniosku. - Grotniki w powiecie zgierskim stały się jego ukochanym azylem a my, mieliśmy wiele okazji do tego, by jego wielką twórczość poczuć blisko, po sąsiedzku. W wielu wywiadach, świętej pamięci Krzysztof Krawczyk powtarzał, jak ważnym miejscem do życia są jego Grotniki. Rozsławiał tę niewielką a piękną miejscowość, dając wyraz przynależności i wartości lokalnego patriotyzmu. Ten wyjątkowy człowiek był zasłużonym obywatelem województwa łódzkiego, od wielu lat