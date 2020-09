Krzysztof Rutkowski stanie przed sądem! Detektyw tropił sędzię - oszustkę. Krzysztof Rutkowski - grozi mu do dwóch lat więzienia!

Krzysztof R. usłyszał zarzut prowadzenia działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności – mówi prokurator Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.I dodaje, że akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie skierowała do Sądu Rejonowego Łódź – Śródmieście. Krzysztof Rutkowski zapewnia, że jest niewinny, nie złamał żadnych przepisów i że nie obawia się procesu sądowego. Podkreśla, że w sprawie tej złoży wniosek o umorzenie. Czytaj dalej na kolejnym slajdzie: kliknij strzałkę "w prawo", lub skorzystaj z niej na klawiaturze komputera.