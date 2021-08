Krzyże, obrazy święte i kadzidła. Czy w Łodzi są jeszcze sklepy z dewocjonaliami?

W Ars Christiana klienci kupują najczęściej elementy związane z chrzcinami, komuniami i ślubami. Właściciel sklepu Marek Szurek tłumaczy, że na ślub niezbędne są rzeczy do błogosławieństwa czyli krzyż, miseczka i woda święcona, które potem można wykorzystać na przykład w trakcie kolędy. Na chrzciny potrzebna jest świeca i szatka.

Do sklepu z dewocjonaliami przychodzą najczęściej po prezenty

Często do sklepu przychodzą rodziny, które są po remoncie mieszkania. Chcą kupić ładny obraz, najczęściej ze świętą rodziną lub z ostatnią wieczerzą, w zależności od tego, jaki pasuje do wnętrza.

Popularnym prezentem na ślub jest Pismo Święte z dedykacją dla małżeństwa. Na komunię wybiera się często łańcuszki z medalikami, a na chrzciny klienci decydują się najczęściej na obraz z Aniołem Stróżem, który czuwa z latarenką nad dzieckiem, a do tego napis z pamiątkową dedykacją.