KS Budowlani Commercecon Łódź na pierwszym turnieju Mistrzostw Polski Kobiet w Rudzie Śląskiej

W pierwszym meczu eliminacyjnym Budowlane zmierzyły się z drugą drużyną Legii Warszawa Rugby. Dla sześciu zawodniczek KSB był to debiut w rozgrywkach seniorskich i w ich grze widać było zdenerwowanie, które generowało błędy indywidualne. Warszawianki to wykorzystywały i do końca pierwszej połowy zdobyły trzy przyłożenia, na które łodzianki zdołały odpowiedzieć jednym. W drugiej połowie trenerzy obu drużyn dali pograć zmienniczkom i w jej trakcie tylko Legionistkom udało się przedrzeć na pole punktowe KSB. Mecz zakończył się przegraną Budowlanych 7:26.

Drugi mecz eliminacji grupowych był derbami Łodzi na Śląsku. Do meczu z Atomówkami Budowlane zawsze wychodzą bardzo zmotywowane i ich determinację oraz chęć wygranej wyraźnie było widać na boisku. W pierwszej połowie styl gry narzuciły zawodniczki z Górniczej i to one utrzymywały się przy piłce. Swoją przewagę udokumentowały dwoma przyłożeniami, na które rywalki odpowiedziały jednym. Drugą połowę Budowlane rozpoczęły od zdobycie przyłożenia, ale potem to Atomówki przejęły inicjatywę i zdobyły przyłożenie. Nieustępliwa obrona w kolejnych minutach gry uratowała zawodniczki KSB od utraty następnych punktów, a odzyskana w ostatniej minucie piłka umożliwiła zdobycie kolejnego przyłożenia. Mecz zakończył się wynikiem 22:12 dla KS Budowlani Łódź.