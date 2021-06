Książka i znaczek pocztowy o mistrzu z ŁKS Wiesławie Jańczyku na 90. urodziny. Zdjęcia

Książkę będzie można kupić w księgarni książek historycznych, tj: Księgarni „Odkrywcy” Łódź, ul. Narutowicza 46. Każdy kibic ŁKS powinien mieć to dzieło w swojej kolekcji.

– Urodzony 13 czerwca 1931 roku Wiesław Janczyk grał nosząc pseudonim Łapka, może dlatego, że dobrze rzucał do kosza – opowiada Jacek Bogusiak, kustosz tradycji ŁKS. – W 1953 roku z ŁKS zdobył mistrzostwo Polski w koszykówce, grając m.in. razem z Józefem Żylińskim. To wręcz nieprawdopodobne i niespotykane w naszych czasach, ale tego samego roku debiutował w barwach piłkarskiej drużyny ŁKS w I lidze. Było to 17 maja 1953 w wygranym 5:1 meczu ze Spójnią Warszawa. W ekstraklasie po raz pierwszy zagrał 14 marca 1954 w meczu z Polonią Bytom 2:2, a pierwszego gola zdobył pół roku później 19 września 1954 roku w wygranym 2:0 meczu z Górnikiem Radlin. Ogółem zagrał w ekstraklasie 143 razy i zdobył 4 gole. Jeden jedyny raz zagrał w reprezentacji Polski – 29 września 1957 z Bułgarią (1:1).