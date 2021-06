Książki o Władysławie Królu w sprzedaży. Niezwykłe historie patrona stadionu ŁKS

Jacek Bogusiak, kustosz pamięci Łódzkiego Klub Sportowego, pracownik Oddziału Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi, napisał książki o legendarnym sportowcu. Ukazały się w cyklu „Ikony ŁKS-u”.

- Znałem osobiście Władysława Króla, jego żonę Wandę - mówił Jacek Bogusiak. - Byli cudownymi, miłymi ludźmi.

Władysław Król pokochał Łódź, choć nie urodził się w naszym mieście. Na świat przyszedł 30 października 1907 roku w Nałęczowie.

W 1921 roku 14-letni Władysław Król rozpoczął lubelską przygodę. W 1928 roku przeprowadził się do Łodzi. Namówił go do tego Aleksander Kowalski, działacz z miasta włókniarzy, który akurat studiował w Lublinie. Tak Władysław Król został zawodnikiem Łódzkiego Klubu Sportowego.

- Z żalem opuszczałem Lublin - wspominał po latach - Zostawiałem rodzinę i przyjaciół. Ale była szansa gry w I lidze i nie mogłem nie spróbować. Nigdy bym sobie nie wybaczył… Nie żałuję decyzji, bo w ŁKS-ie spędziłem najpiękniejsze chwile w życiu.

W barwach ŁKS zadebiutował 22 kwietnia 1928 roku w meczu z 1 FC Katowice. A pierwszą bramkę dla klubu z Łodzi zdobył już 3 maja w spotkaniu z Hasmoneą Lwów.

- Władysław Król rozegrał w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego ponad 450 spotkań - mówi Jacek Bogusiak. - W ekstraklasie zdobył dla ŁKS 96 goli. Cztery razy zagrał w reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zadebiutował 10 września 1933 roku w meczu z Jugosławią. Polska wygrała 4:3, a jedną z bramek zdobył właśnie Władysław.

Władysław Król grał nie tylko w piłkę nożną, ale też w hokeja. Zainteresował się nim w 1929 roku. Był jednym z tych, którzy zakładali sekcję hokejową w ŁKS. Już w 1934 roku zadebiutował w reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Po dwóch latach pojechał z nią na zimowe igrzyska do Garmisch-Partenkirchen, a dwa lata później brał udział w mistrzostwach świata w Pradze. W 1940 roku miał też pojechać na igrzyska do Sapporo. Ale plany te pokrzyżował wybuch II wojny światowej. W sumie wystąpił w 16 meczach reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Zdobył w nich 7 bramek.

Po zakończeniu kariery został również trenerem piłkarskim. W 1954 roku zdobył jako trener wicemistrzostwo kraju z ŁKS. W 1957 roku świętował z tą drużyną zdobycie pucharu Polski, a rok później pierwszego w historii ŁKS Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej.

Książki o Władysławie Królu są do kupienia w Księgarni Książek Historycznych „Odkrywcy” w Łodzi, przy ulicy Narutowicza 46 (tel. 42 631 10 97).