KSW powraca do Atlas Areny w Łodzi. Elektryzujące starcie gigantów: Mariusz Pudzianowski i Serigne Ousmane Dia

Mariusz Pudzianowski zmierzy się z ponad 150 kilogramowym senegalskim zapaśnikiem, Serigne Ousmane Dią, znanym na całym świecie jako „Bombardier”. Do pierwszej obrony pasa wagi koguciej stanie natomiast Sebastian Przybysz, a jego przeciwnikiem będzie utalentowany Brazylijczyk, Bruno Santos. W Atlas Arenie pojawią się również łódzkie gwiazdy w osobach Karoliny Owczarz i Marcina Krakowiaka.

Mariusz Pudzianowski i Serigne Ousmane Dia mieli spotkać się w marcu bieżącego roku na gali KSW 59. Niestety, w dniu walki Senegalczyk zaczął odczuwać bóle w jamie brzusznej i został przetransportowany do szpitala. Na miejscu personel medyczny stwierdził ostre zapalenia wyrostka robaczkowego, co automatycznie wykluczyło udział „Bombardiera” w starciu z Polakiem. Od razu po niefortunnych zdarzeniach, które doprowadziły do odwołania tego pojedynku, szefowie KSW zapowiedzieli, że ze względu na olbrzymie zainteresowanie starciem będą chcieli doprowadzić do tej walki ponownie. Mariusz Pudzianowski jest na idealnej drodze do powtórzenia wyczynu z 2010 roku, kiedy to stoczył trzy pojedynki w jednym roku kalendarzowym. Pięciokrotny zdobywca tytułu „World's Strongest Man” do tej pory sześciokrotnie walczył na galach KSW w Łodzi, z czego czterokrotnie w najważniejszych starciach wieczoru i zawsze cieszył się z wygranej.