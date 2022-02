Kto do Sejmu w Łodzi i województwie? Te nazwiska pojawiają się na listach wyborczych w łódzkich okręgach

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zaczynając od partii w rządzącej w okręgu łódzkim (Łódź, powiaty brzeziński i łódzki wschodni) według raportu jedynką ma być wicepremier Piotr Gliński , a nr 2 wiceminister funduszy Waldemar Buda . O ile te nazwiska raczej nie zaskakują, o tyle już nr 3 dla posła Włodzimierza Tomaszewskiego (Republikanie) byłoby sporą sensacją, ponieważ to polityk przez łódzki PiS uważany za ciało obce i zaakceptowany na liście w 2019 r. tylko z powodu nacisku Jarosława Gowina (w którego partii był wówczas Tomaszewski) podczas negocjacji w centrali PiS. W łódzkim PiS po przeczytaniu raportu RMF FM, mówią nam, że żadnych przymiarek do list jeszcze nie poczyniono, nie wierzą też, że w wyborach nie wystartuje szef MSZ Zbigniew Rau , jak zasugerowano w raporcie.

KOALICJA OBYWATELSKA/PLATFORMA OBYWATELSKA

Z kolei w najważniejszej formacji opozycji, czyli KO, głównym pociągnięciem miałby być wycofanie szefa regionu łódzkiego PO Cezarego Grabarczyka z okręgu piotrkowskiego i postawienie na jedynce listy łódzkiej. Trzeci miałby być poseł Krzysztof Piątkowski, a nr 2 szef łódzkiej Rady Miejskiej Marcin Gołaszewski, jednocześnie szef regionu Nowoczesnej. To o tyle zaskakujące, że Gołaszewski wśród polityków koalicjanta, czyli PO, jest akceptowany tylko oficjalnie, bo kuluarach niechęci do niego nawet nie kryją. Gdyby dostał dwójkę, miejsce biorące, ucieszyłoby to kilku radnych, którzy liczyliby na objęcie po nim stanowiska szefa RM, ale "zagotowałoby" z kolei posłów i polityków z ambicjami do zajęcia biorących miejsc. Iwona Śledzińska-Katarasińska miałaby zaś w tych wyborach już nie startować "ze względu na wiek" (ma 81 lat), choć warto przypomnieć, że w PO od 2005 r. mówi się o każdych kolejnych wyborach, że to już jej ostatnie, a posłanka wciąż jest w Sejmie.