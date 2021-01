Kto dostanie czternastkę? Kiedy będzie wypłata w 2021 roku? Ile wynosi czternasta emerytura? 14 emerytura 2021 27.01.2021

WSZYSTKO O pieniądzach dla emerytów 2021. Wszystko wiadomo: waloryzacja emerytur rent i innych świadczeń, 13 i 14. Sejm uchwalił: 27.01.2021

W marcu 2021 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł, a najniższe świadczenia wyniosą 1 250 zł – jeszcze przed Bożym Narodzeniem Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w sprawie waloryzacji świadczeń. Dodatkowo wzrośnie także m.in. próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych – do 1 750 zł. Projekt ustawy nowelizującej stare przepisy trafił do Sejmu 23 grudnia ub.r. W czwartek 21 stycznia Sejm uchwalił ustawę. W II kwartale emeryci dostaną 13. a w IV kwartale 14. emeryturę.