Kto może otrzymać rentę socjalną? Renta socjalna w 2021 roku. Ile wynosi renta socjalna? Komu przysługuje renta socjalna? 23.09.2021 Patrycja Wacławska

Orzecznik musi ocenić, kiedy rozpoczęła się choroba, której skutkiem jest całkowita niezdolność do pracy 123RF Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Jak można otrzymać rentę socjalną? Ile wynosi renta socjalna? Renta socjalna 2021. Renta socjalna orzeczenie. Nie każdy z nas zdążył wypracować minimalny staż wymagany do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli zachorowałeś na tyle wcześnie, że takiego stażu nie osiągnąłeś, możesz ubiegać się o przyznanie renty socjalnej. Renta ta przysługuje osobom pełnoletnim. Co to oznacza? Oczywiście, pełnoletność wiąże się przede wszystkim z ukończeniem 18. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Zgodnie z prawem za pełnoletnią uważa się bowiem także kobietę, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat, ale ma więcej niż 16 lat i wyszła za mąż.