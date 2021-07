Kto podszywa się pod arcybiskupa Rysia na kanale You Tube

Kanał abp Grzegorz Ryś official istnieje od 2018 roku. Jego autor zamieszcza na nim nagrania kazań metropolity łódzkiego. Ilustruje je zdjęciami arcybiskupa albo fotografiami różnych kościołów. Podaje też różne tytuły filmów, na przykład: Obłudnicy religijni, których motywem działania nie jest miłość do Ojca czy Apostazja z Kościoła. Umiejętność przeżywania bezradności warunkiem miłości. Pojawiają się tłumaczenia kazań. Niekiedy homilie metropolity łódzkiego wykorzystywane są do innych celów. Autor dodaje do nich pytania i robi z nich wywiady... Kanał ten ma już ponad 4 tysiące subskrypcji.

Kanał YT abp. Grzegorza Rysia dla odbiorców zagranicznych, który powstał w odpowiedzi na pragnienie papieża Franciszka, aby jego nauczanie było znane na świecie – czytamy w informacji podanej na kanale. - Podziękowania dla rzecznika i kanclerza za motywację do stworzenia tego kanału, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa była głoszona na całym świecie.

Tymczasem na stronie archidiecezji łódzkiej podano komunikat, że konto abp Grzegorz Ryś official na kanale YouTube nie jest oficjalnym kanałem metropolity łódzkiego.