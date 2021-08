Kto wyrzucił sukę z nowo urodzonymi szczeniakami? Ludzie potrafią być bezlitośni

Mała wieś koło Skierniewic boryka się z podrzucanymi psami

Mała wieś w gminie Nowy Kawęczyn, w której mieszka może 50 osób, w tym 10 dzieci. Co roku w tym właśnie miejscu wyrzucanych jest kilka - kilkanaście psów.

– Co roku ludzie przywożą tu niechciane psy. Co chwila pojawia się jakiś nowy pies czy suka. Jednak tym razem to już była przesada. Ktoś wyrzucił na pobocze małą suczkę z trzema szczeniakami – mówi mieszkanka wsi.

Podrzutki odkryły dzieci, które szły do kolegów. Suczka leża tuż przy drodze. Wystraszona, trzęsąca się i z uczepionymi do niej szczeniakami. Dzieci szybko zaalarmowały kolegów i rodziców. Powstało pytanie: co zrobić w takiej sytuacji. Było już po godzinie 18, urząd gminy nieczynny, a nikt nie mógł zabezpieczyć zwierząt.