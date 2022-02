Kto zabił łódzką licealistkę, córkę właściciela fabryczki czekolady? Pitawal: Zabójstwo Magdy Sobczak z Łodzi

Jarosław Warzecha, dziennikarz Radia Łódź razem z Adamem Antczakiem, niegdyś rzecznikiem prasowym łódzkiej policji wydali przed laty książkę „_Pitawal Łódzki 1954-1986_”. Opisali w niej m.in. sprawę morderstwa Magdy Sobczak. Jarosław Warzecha wyjaśnia, że nieprzypadkowo zainteresował się właśnie tym zabójstwem.

- Była to bardzo głośna w Łodzi sprawa - opowiadał nam przed laty. - Poza tym miałem starszą koleżankę, która chodziła do tej samej szkoły co Magda Sobczak. Było to X LO. Znajdowało się ono w tym budynku, w którym mieścił się Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Sobczakowie mieszkali na trzecim piętrze kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 161, w lewej oficynie. Wchodziło się do nich tzw. schodami kuchennymi. Było tam jedno mieszkanie. By dojść do ich klatki schodowej, trzeba było przejść całe podwórko. A potem wejść na ostatnie piętro. Sobczakowie byli znaną w Łodzi rodziną. Ojca Magdy nazywano by dziś biznesmenem. Ale wtedy stanowił tzw. prywatną inicjatywę, na którą ówczesne władze nie patrzyły zbyt przychylnie. Stanisław Sobczak prowadził zakład cukierniczy. Jak wynika ze starej książki telefonicznej, znajdował się on przy ul. Gdańskiej 101. Ta mała fabryczka produkowała m.in. czekoladki. Był więc jak na tamte czasy majętnym człowiekiem. Mało kto mógł wtedy być właścicielem samochodu marki Warszawa, jeździć na weekendy do Warszawy czy Zakopanego. Żona Maria zajmowała się domem, starsza córka Dorota pracowała w jednym z łódzkich urzędów. A jaką dziewczyną była Magda Sobczak? Według opowieści jej koleżanek bardzo skromną, nie obnoszącą się bogactwem swojej rodziny. Dobrze się uczyła.