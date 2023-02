Kto zniszczył boisko Startu Szczawin? Nagroda za wskazanie wandala. Zdjęcia

- Muszę to z przykrością powiedzieć, że to jest nie pierwszy raz kiedy coś takiego się tutaj dzieje. Mamy przyjaciół dookoła, którzy bardzo "kochają" sport - mówi tvn24.pl prezes LKS Start Szczawin Krzysztof Zatorski.

- Co do ostatniej sytuacji, to ciężko mi to skomentować. Pewnie wjechali po jakimś alkoholu lub innych środkach i sobie tutaj lawirowali i szukali wrażeń - podkreśla Zatorski. - Myślę, że temat zamknie postawienie nowego ogrodzenia, mamy nadzieję że w tym roku ono powstanie - dodaje prezes klubu ze Szczawina, cytowany przez tvn24.pl.