Kto zostanie nowym trenerem siatkarek Grot Budowlanych Łódź? Carlo Parisi złożył ofertę

Agnieszka Rutkowska: Wiemy już, że w przyszłym sezonie Błażej Krzyształowicz nie będzie trenerem Grot Budowlanych Łódź. Osiem lat wspólnej współpracy zostanie zakończone, a wraz z nim jakiś pewien etap.

Marcin Chudzik: Tak, to prawda. Przez te osiem lat zrobiliśmy wspólnie bardzo wiele i osiągnęliśmy wiele sukcesów. Pierwszy medal dla naszego klubu oraz pierwszy medal dla Łodzi po 28 latach! To były piękne chwile. Z pewnością odejście Błażeja, to zamknięcie jakiegoś etapu i nie będzie łatwo go zastąpić.

Czy to prawda, że po ogłoszeniu informacji o tym, że Błażej Krzyształowicz zdecydował się na ofertę z Rosji i opuścić nasz zespół, spłynęła do naszego klubu fala ofert?

- Tak, to prawda. Jest bardzo duże zainteresowanie objęciem stanowiska pierwszego trenera w naszym klubie. Mogę nawet powiedzieć, że mamy zdumiewająco dużo ofert.