Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 11.02.2024

Paliwo E10 - co to jest?

O nowym paliwie E10 mówi się już od kilku lat, ale z początkiem 2024 na stacjach w Polsce zastąpi ona benzynę znaną jako 95 z symbolem E5. Ma to wiele zalet dla środowiska, jednak nie do wszystkich samochodów będzie można ją wlać.

Od wielu lat już obowiązują unijne przepisy dotyczące składu paliw ropopochodnych. W myśl prawa do paliwa dodawane mają być biokomponenty - do benzyny bioetanol produkowany z biomasy (ze zboża, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy), do oleju napędowego zaś estry kwasów tłuszczowych, czyli dodatek, który oferowany jest jako biodiesel. To, ile do paliwa trafia biododatków reguluje tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy.