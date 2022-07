Które drużyny panowały w województwie łódzkim? Ile lat Widzewa, ile ŁKS?

Nasze opracowanie rozpoczyna się w czasach największych sukcesów łódzkich drużyn w Polsce. Przez trzy sezony tytuł mistrza Polski należał do mieszkańców ulicy Piotrkowskiej i okolic. W 1996 i 1997 roku na tronie mistrza Łodzi zasiadał Widzew, zdobywał mistrzostwo Polski, choć ŁKS plasował się też bardzo wysoko w ekstraklasie. W 1998 roku ŁKS zdetronizował lokalnego rywala i przejął berło króla. Widzewowi pozostała rola tego drugiego.

Od tamtego pamiętnego roku 1998 nastała era chudych lat ŁKS. Na ponowny złoty medal w tych swoistych mistrzostwach Łodzi i regionu czekał aż równo 20 lat. Przez te 20 lat panowały drużyny Widzewa (1999-2004), GKS Bełchatów (2005-2010), znów Widzewa (2011-2014), znów GKS (2015-2017).

Dopiero w sezonie 2017-2018 ŁKS był znów najwyżej klasyfikowanym klubem w regionie łódzkim. Zachował palmę pierwszeństwa w regionie łódzkim przez cztery sezony.

Dziś Widzew jest najwyżej z łódzkich klubów. Na złoto czekał od sezonu 2013/2014.

Widzew był najlepszym klubem w regionie łódzkim 13 razy od pamiętnego sezonu 1995/96, zakończonego udziałem w Lidze Mistrzów. Sześciokrotnie zdobywał srebrne medale, a siedmiokrotnie brązowe. Tylko raz nie było Widzewa w pierwszej trójce najwyżej klasyfikowanych klubów regionu. Było to w sezonie 2015/16. To był niezwykły sezon, bowiem na podium najlepszych klubów województwa nie było ani ŁKS, ani Widzewa. Najwyżej klasyfikowany był GKS Bełchatów, później trzecioligowe Sokół Aleksandrów i Lechia Tomaszów. Za tymi drużynami w III lidze uplasował się ŁKS, a Widzew był jeszcze niżej - w czwartej lidze. Przed Widzewem uplasowali się inni trzecioligowcy: Pelikan Łowicz, Warta Sieradz, Warta Działoszyn, Ner Poddębice. Widzew wygrał wtedy czwartą ligę, co pozwoliło widzewiakom na zajęcie dopiero dziewiątego miejsca w klasyfikacji łódzkich klubów. Nie do pomyślenia.

ŁKS zdobył złote medale w Łódzkiem tylko pięć razy od 1996 roku. Było to w 1998 oraz w latach 2017-21. Ponadto piłkarze z al. Unii zdobyli dziewięć srebrnych medali i sześć brązowych. W trójce najlepszych nie było ełkaesiaków aż w siedmiu sezonach: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

Więcej razy od ŁKS prymat w Łódzkiem wywalczyli piłkarze GKS Bełchatów. Dziewięciokrotnie byli najlepsi w województwie, tak samo dziewięć razy byli drudzy, a osiem raz trzeci. Bełchatowian nie było w trójce tylko w sezonie 2000/2001.

Rzadko pojawiały się w trójce inne drużyny: RKS Radomsko ma na koncie dwa srebrne medale i jeden brązowy, Ceramika Opoczno dwa brązowe, Pelikan Łowicz także dwa brązowe, Sokół Aleksandrów jeden srebrny (był drugą siłą w Łódzkiem w sezonie 2015/16) i Lechia Tomaszów jeden brązowy.

W sumie na podium w ciągu 27 sezonów uplasowało się osiem klubów: