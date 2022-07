Kult na żywo w EC1 Łódź - mądrego zawsze miło posłuchać

Podczas piątkowego wieczoru Letnich Brzmień w EC1 Kult (jako support wystąpiła grupa Wu-Hae) nie był w formie i pragnieniu grania nieziemskich, ale przecież niezmiennie warto uczestniczyć w spotkaniach z twórczością tej jednej z najważniejszych formacji w historii polskiej muzyki rockowej. Bo Kazik i koledzy, nawet, gdy grają po prostu kolejny koncert trasy, proponują muzyczną rozmowę o naprawdę ważnych sprawach, coraz rzadszą na rodzimych scenach. To opowieść o poszukiwaniu wiary („Maria ma syna”), a i manifestacja obrazu świata, w którym wiara staje ponad jakość instytucji ją głoszących („Wiara miłość i nadzieja, niech nas łączy nie rozdziela”). To ballada o miłości aż do zgonu („Celina”), a i rzecz o tym, że „rogacz” aż do końca nie wierzy, iż jest „rogaczem” („Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek”). To potężna muzycznie i na wieki aktualna kompozycja o podziałach („Lewa strona nigdy się nie budzi, prawa strona nigdy nie zasypia”), a i wykrzyczany ból przeciw działaniom tyranom („Hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie”), jeszcze bardziej boleśnie przez owych oprawców co jakiś czas deptany. To w końcu ironicznie okrutne i jakże aktualne „Po co wam wolność? Macie przecież telewizję” oraz niemal narodowy hymn - „Polska, mieszkam w Polsce”, szczególnie sarkastyczny, gdy o „po sobotnich balach chodnikach zarzyganych” śpiewają wstawieni reprezentanci publiczności. I możemy się utwierdzić w przekonaniu, że nie straszne nam, iż „zbudowali fabryki, opracowali maszyny, produkują wódkę, dużo wódki, bo im tylko, tylko o to chodzi, abyś sam sobie szkodził, abyś sam nie mógł myśleć, abyś sam nie mógł chodzić”).