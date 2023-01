Kultura w 2023 roku. Co w kinie, muzyce, sztuce i teatrze

Do najbardziej rozbudzających emocje fanów wydarzeń należą niezmiennie koncerty światowych gwiazd muzyki. Kilka takich wydarzeń w Łodzi już zostało zapowiedzianych.

Oczywiście, największe koncerty odbywać się będą w Atlas Arenie. 30 kwietnia zaprezentuje się tam kanadyjska piosenkarka i gitarzystka Avril Lavigne. Na 2 maja zapowiedziany jest występ włoskiego wokalisty Erosa Ramazzottiego, który wykona popularne kompozycje z takich albumów, jak „Dove c’è musica”, „Tutte storie” czy „Eros” oraz najnowszej płyty.

9 maja, w ramach The Tour To End All Tours do Łodzi zawita szwedzki Sabaton. 12 maja wystąpią wirtualne gwiazdy International Anime Music Festival, a 5 czerwca odbędzie się Metal Hammer Festival, z udziałem takich formacji, jak Pantera, Hatebreed, Crowbar, Illusion, Flapjack i Subterfuge. Ze swą doroczną wizytą 8 czerwca zawitają André Rieu i jego Orkiestra Johanna Straussa. Na 10 czerwca przewidziany jest koncert legendarnej formacji Scorpions, a 11 września swój najnowszy album „Faith in the Future” promował będzie Louis Tomlinson.