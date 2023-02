Kwalifikacja wojskowa 2023. Kto dostanie wezwanie do wojska? Które roczniki czeka kwalifikacja wojskowa? Czy wróci obowiązkowy pobór?

Zmiany w kwalifikacji wojskowej 2023. Kto dostanie wezwanie do wojska?

Projekt rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny, opublikowany przez RCL wprowadza wiele zmian w kwalifikacji wojskowej w 2023 roku. Tegoroczna kwalifikacja ma zostać ogłoszona już 16 marca i potrwa od 3 kwietnia do 30 czerwca. Wezwanie do wojska otrzymają 19-letni mężczyźni, mężczyźni w wieku 20-24 lat, którzy nie mają orzeczonej kategorii, oraz kobiety z kwalifikacjami przydatnymi wojsku. Jednak jak się okazuje, osób kwalifikujących się do wojska jest znacznie więcej.