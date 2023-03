Kwiaty i obietnice od łódzkiej Lewicy na Dzień Kobiet. Konferencja z okazji 8 marca ZDJĘCIA

Kwiaty od polityków Lewicy na Dzień Kobiet

Politycy łódzkiej Lewicy rozdawali w środę (8 marca) w centrum Łodzi kwiaty z okazji Dnia Kobiet. Zorganizowali też konferencję prasową. Mówili m.in. o luce płacowej między pensjami kobiet i mężczyzn,

- Jako Lewica deklarujemy też, że w drodze po swoje macierzyństwo, żadna kobieta w Polsce nie będzie szła sama. To nasze najważniejsze zobowiązanie wyborcze - mówił Grzegorz Majewski, sekretarz łódzkiej rady wojewódzkiej Lewicy.

Zaapelowali też do panów, aby dobrze... wychowali swoich synów dając im odpowiedni przykład.

- Apelujemy do wszystkich panów, aby szanowali swoje kobiety na co dzień - mówił.

Krzysztof Makowski, przewodniczący Klubu Radnych Nowej Lewicy w Łódzkiej Radzie Miejskiej apelował, by w jesiennych wyborach wesprzeć Lewicę i jej działania na rzecz kobiet.

-Drogie panie, chcemy również Wam podziękować za to, że jesteście wspaniałe, niespotykane, nietuzinkowe, bo świat bez kobiet byłby jak tajemniczy ogród, ale bez kwiatów. Smętny, nudny i ponury - mówił natomiast Michał Olejniczak, łódzki radny Nowej Lewicy, podkreślając że współrządzenie jego partii będzie korzystne dla kobiet.