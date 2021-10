KŻ Orzeł Łódź zorganizował spotkanie ze sponsorami i partnerami klubu

Dotychczasowi sponsorzy klubu otrzymali podziękowania za wsparcie i rozwój Klubu w sezonie 2021. Podczas spotkania Honorowy Prezes KŻ Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski podsumował zakończony sezon 2021, a także przedstawił plany Klubu na sezon 2022. Dodatkowo podczas części marketingowej omówiono kwestie związane z przeprowadzonym badaniem marketingowym dotyczącym efektywności sponsoringu na przykładzie marek sponsorów Klubu w telewizji, internecie, prasie oraz mediach społecznościowych, które KŻ Orzeł Łódź przeprowadził przed rozpoczęciem sezonu 2021. Na ich przykładzie potwierdzono, iż KŻ Orzeł posiada duży potencjał marketingowy i warto się na łódzkich meczach żużlowych reklamować. Niebawem do dyspozycji klubu będą także najnowsze badania przeprowadzone już za sezon 2022.

- Dziękujemy wszystkim sponsorom i partnerom Klubu, za to, że byli z nami i wspierali Orzeł w sezonie 2021. Cieszymy się, że są z nami firmy, które już od wielu lat angażują się w rozwój żużla w Łodzi. Cieszy nas również to, że z każdym kolejnym sezonem wśród sponsorów pojawiają się nowe podmioty. Przed nami sezon 2022, w którym chcielibyśmy powalczyć o awans do Ekstraligi. Nie będzie to możliwe bez wsparcia łódzkiego biznesu, który serdecznie zapraszamy do współpracy. Orzeł Łódź ma naprawdę duży potencjał marketingowy, a lada chwila wykonamy kolejne badania efektywności sponsoringu, które to ponownie potwierdzą. Mamy nowy stadion, a na nim możliwość prezentowania reklamy firmy bądź marki na kilkudziesięciu rodzajach nośników - mówił Witold Skrzydlewski, Prezes Honorowy KŻ Orzeł Łódź.