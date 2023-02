L-4 na żądanie. Kilka dni zwolnienia bez wizyty u lekarza?

Zwolnienie takie miałoby być rodzajem urlopu zdrowotnego. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach. Skoro dni wolne miałyby charakter zwolnienia lekarskiego, pracownik dostawałby za ten czas wynagrodzenie obniżone do 80 proc. normalnej pensji.

Pomysł wprowadzenia zwolnień lekarskich na żądanie wynika z tego, że lekarze są przeciążeni pracą. Daje się to we znaki szczególnie w sezonie zachorowań na grypę. Poczekalnie pełne są pacjentów. Kolejki potęguje to, że sami lekarze także chorują i wielu z nich nie pracuje.

Zaporą dla realizacji pomysłu wprowadzenia kilkudniowego zwolnienia lekarskiego na żądanie jest postawa pracodawców. Nie mają oni zaufania do pracowników w zakresie korzystania przez nich ze zwolnień. Wielu przełożonych podejrzewa, że pracownik biorący zwolnienie symuluje, potrzebuje dni wolnych na dodatkową pracę lub po prostu robi na złość. Zdarza się też, że częste lub długotrwałe zwolnienia lekarskie pracownika blokują jego awans w firmie, pozbawiają podwyżki wynagrodzenia, a nawet przybliżają go do utraty pracy.