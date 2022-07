Lana Scuka nową przyjmującą ŁKS-u Commercecon Łódź

Lana jest mistrzynią i podwójną wicemistrzynią swojego kraju. Ma na swoim koncie również Puchar Słowenii i triumf w Pucharze Challenge. Z reprezentacją swojego kraju osiągała dotychczas sukcesy w rozgrywkach młodzieżowych. Przyjmująca jest wicemistrzynią Europy juniorek i wicemistrzynią świata U-23.

Mimo młodego wieku ma bogatą historię zawodową. Karierę zaczynała w OK Vital Lublana, a w 2013 roku dołączyła do uznanego słoweńskiego klubu - ‏Calcit Kamnik. Dwa lata później opuściła Słowenię i wyjechała do Włoch, gdzie grała w LJ Volley Modena i Pallavolo Filottrano. W sezonie 2018/2019 występowała w słoweńskim GEN-I Volley, aby w 2019 roku wrócić do ligi włoskiej. Przez rok reprezentowała Pomì Casalmaggiore, a w 2020 roku przeniosła się do Turcji. Przez rok występowała w Yeşilyurt Stambuł, z którym triumfowała w Pucharze Challenge, a minionym sezonie grała w İlbanku Ankara.

Teraz czeka ją nowa siatkarska przygoda, tym razem w polskiej ekstraklasie. - Grałam we Włoszech i Turcji, ale chciałam spróbować również w Polsce. Kraj znany jest z dobrej siatkówki i wysokiego poziomu, więc jestem bardzo podekscytowany kolejnym wyzwaniem w karierze - mówi nowa przyjmująca ŁKS-u Commercecon Łódź.

Lana będzie drugą zawodniczką z reprezentacji Słowenii, która zagra w biało-czerwono-białych barwach. Rozgrywająca Eva Mori zdobyła z łódzkim klubem brązowy medal mistrzostw Polski. - Rozmawiałam z Evą w roku, w którym była w ŁKS-ie i powiedziała mi pozytywne rzeczy o klubie. W tym roku niestety nie rozmawialiśmy jeszcze o szczegółach.

Lana Scuka będzie miała okazję nie tylko zadebiutować w TAURON Lidze, ale i Lidze Mistrzyń. I to właśnie rozgrywki europejskie są jednym z jej celów na ten sezon. - To jest jeden cel, którego jeszcze nie osiągnęłam. To będzie wielki zaszczyt spróbować się również w Lidze Mistrzyń, mając nadzieję i pracując na osiągnięcie jak najwyższego miejsca w rankingu - przyznała przyjmująca. - Czekam na start nowej przygody i daję słowo, że dam z siebie wszystko, co najlepsze.