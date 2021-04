Lata 50. w Łodzi zobacz archiwalne zdjęcia! Jak wyglądała Łódź w latach 50. XX wieku! Stare zdjęcia Łodzi z lat 50. XX wieku 26.04.2021

Na przykład we wrześniu 1952 roku rozpoczął się w Łodzi ”Tydzień nauki chodzenia”.

W tej chwili w robocie jest 17 domków, które miały być wykonane do 13 czerwca – pisał „Dziennik Łódzki”. - Dzielna załoga chce uczcić czynem 60 urodziny prezydenta Bieruta i święto 1 maja postanowiła tę pracę wykonać do 20 maja. Na ten dzień ma oddać 222 izby.

W 1952 roku wprowadzono sprzedaż cukru na bony. Jedna z mieszkanek Łodzi, Anna Wardzyńska twierdziła, że to bardzo dobry pomysł.

Zbudowano "Adasia"

W 1957 roku zakończono budowę domu nazywanego przez łodzian „Adasiem”. Mieścił się przy ul. Piotrkowskiej 172. Zaczęli się wprowadzać do niego pierwsi lokatorzy. Cały budynek liczył zaś 212 izb. Także w latach 50-tych łodzianie narzekali na prowadzone w mieście remonty. Na przykład na przeciągający się remont ul. Andrzeja Struga. Kilka razy nie dotrzymywano terminu zakończenia prac. Natomiast mieszkańcy ul. Świerczewskiego(dziś Radwańska) skarżyli się, że tą wąską wtedy ulicą jeżdżą do rzeźni przy ul. Inżynierskiej traktory i ciężarówki. Co najgorsze kierowcy zatrzymują swe pojazdy przed sklepami z wyrobami spirytusowymi i idą na zakupy nie wyłączając silnika.

Odsłonięcie pomnika Moniuszki

W 1958 roku Łódź czekała na odsłonięcie popiersia Stanisława Moniuszki, które miało stanąć między Grand Hotelem a MDK-iem. Ogłoszono więc konkurs na projekt pomnika. Jury wybrało pięć, ale uznało że wymagają dalszego dopracowania. W końcu oceniło poprawione projekty, ale nie zaakceptowało żadnego z nich. Dało twórcom dwa miesiące na kolejne poprawki. Ostatecznie ustalono, że popiersie Stanisława Moniuszki zostanie odsłonięte nie jesienią 1958 roku, ale wiosną następnego. Jak potem pokazało życie pomnik ten łodzianie mogli podziwiać dopiero w 1963 roku, a stanął w parku, które patronem jest twórca „Halki”. Jego projektantami zostali Elwira i Jerzy Mazurczyk.