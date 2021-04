Lata 80. w Łodzi na archiwalnych zdjęciach! Taka była Łódź w latach osiemdziesiątych. Zdjęcia mieszkańców Łodzi z lat 80' XXw.

Najczęstszym miejscem spotkań łodzian był „Horex” przy ul. Piotrkowskiej. Informowano za to, że

Prasa podawała też obszerną listę sklepów w których miano na karty abonamentowe sprzedawać mleko w proszku dla niemowląt. Karty miały być tam wydawane na podstawie książeczek zdrowia dziecka, nie mającego więcej niż roczek. Posiadały one po trzy talony na każdy miesiąc. Natomiast Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego zgromadziło ponad 40 ton mrożonek, były to przede wszystkim mieszanki warzywne, jak dodawano, doskonałe na zupę.

Zjadamy ich jednak znacznie więcej – informowała dyrekcja łódzkiej spółdzielni. - Są bowiem jeszcze zapasy fabrycznych stołówek, prywatne kopce, rezerwy krewnych ze wsi. Przechowywanie tak dużej ilości ziemniaków przez kilka miesięcy jest dużym problemem. Tym bardziej, że przechowalnictwo mamy do tej pory bardzo tradycyjne, żeby nie powiedzieć zacofane. Rocznie produkujemy w Polsce 60 milionów ton ziemniaków, z czego 2/3 magazynujemy. Straty wynikające z nieodpowiedniego przechowywania wynoszą około 4 milionów ton.

W 1987 roku znów powróciła sprawa budowa nowego Dworca Kaliskiego. Informowano, że ma zostać oddany do użytku za cztery lata. Przypominano, że jego budowa trwa już 30 lat.

Łodzianie cieszyli się, że na ul. Nowotki(dziś Pomorska) wracają tramwaje. Zakończył się tam bowiem remont torowiska . Tak więc jeżdżące tam tramwaje linii: 6, 17, 23 i 101 powróciły na dawne trasy. Chwalono jednocześnie MPK, że tak szybko wymieniły tory na odcinku między ul. Sterlinga a Lumumby. Jednocześnie zapowiadano, że w 1981 roku ma być remontowane skrzyżowanie ul. Nowotki, Strykowskiej i Kopcińskiego. Szykowała się wymiana torów na al. Kościuszki, na odcinku od ul. Zielonej do ul. Struga. Remont miał się zakończyć we wrześniu 1980 roku.

Basen "Olimpii"

Nadchodziły ciepłe dni i zastanawiano się kiedy będzie otwarty basen przy ul. Bocznej. Podkreślano, że nie należał już do zakładów „Olimpia”, a do Łódzkiego Ośrodka Sportu. I miał być przeznaczony głównie dla sportowców uprawiających pływanie. Po zakończeniu przez nich treningów basen miał być udostępniony łodzianom. A w sklepach „Arpisu” pojawiły się towary z Wietnamu. Była to ceramika, wyroby z laki, kości bawolej, drewna, a także meble ogrodowe, pantofle, rękawiczki.

Problem z rzeżączką

Informowano też o sukcesie łódzkiej służby zdrowia. Był to najniższy od czasów powojennych wskaźnik zachorowań na choroby weneryczne.