Lechia przed wizytą na Widzewie nie zagra z Górnikiem. Walczyć będzie z Rapidem Wiedeń

Pierwotnie mecz zaplanowano na 24 lipca na godz. 20:00.

Lechia w czwartek 21 lipca o 19 zagra wyjazdowy mecz z Rapidem Wiedeń w II rundzie eliminacyjnej Ligi Konfederacji Europy.

Po tym spotkaniu miał być rozegrany mecz z Górnikiem. Lechia będzie miała więcej czasu na odpoczynek przed rewanżem z Rapidem (28 lipca, 19:45).

Trzy dni po wyczerpującym meczu Lechia - Rapid piłkarze z Gdańska przyjadą na spotkanie ligowe do Łodzi. Dla Widzewa będzie to pierwsze spotkanie ekstraklasy w tym sezonie na własnym boisku i nowej murawie. To spotkanie przy al. Piłsudskiego odbędzie się 31 lipca o godz. 20.

Lechia myśli już z kim zagra po potyczce z Widzewem. Zwycięzca pary Rapid/Lechia trafi na triumfatora dwumeczu Aris Limassol/ Neftci Baku. Drużyna z Baku to też dobrzy znajomi drużyny Widzewa sprzed lat. W walce o Ligę Mistrzów Widzew wygrał z Neftczi w Baku 2:0 i w Łodzi 8:0. Było to w 1997 roku.

A kogo wylosowały pozostałe polskie drużyny w trzeciej rundzie Ligi Konferencji, jeśli do niej awansują? Oto poszczególne pary: Vikingur Reykjavik (Islandia)/The New Saints FC (Walia) - Lech Poznań/Dinamo Batumi (Gruzja), Spartak Trnava (Słowacja)/Newtown AFC (Walia) - Raków Częstochowa/Astana (Kazachstan), Pogoń Szczecin/Broendby IF (Dania) - FC Basel (Szwajcaria)/Crusaders FC (Irlandia Północna).