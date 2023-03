Leczenie Ukraińców w Łodzi i regionie. Uchodźcy zgłaszają się z ranami, traumą i zwykłymi dolegliwościami

Pomoc medyczna dla pacjentów z Ukrainy w Łodzi i regionie

- Ludzie przez granice przejeżdżali w różnym stanie, jako lekarze musieliśmy wyjść poza schemat - wspomina dr Sylwester Piaskowski dyrektor ds. medycznych w Dimedic. Jednym z najtrudniejszych przypadków był pacjent z kilkudniową raną postrzałową, którego stan nagle się pogorszył. Lekarze z poradni Dimedic zachowali zimną krew i pokierowali go do szpitala.

- Dzwonią pacjenci, którzy dowiadują się, że ich bliscy zginęli lub ich miejscowość jest pod ostrzałem. Potrzebują pomocy, by przetrwać najtrudniejsze dni - mówi dr Piaskowski. Jak dodaje z taką liczbą pacjentów w traumie lekarze przychodni rodzinnych zazwyczaj nie mają do czynienia.

Leczenie uchodźców z Ukrainy w ramach NFZ

Ale uchodźcy mają też w Łodzi bardzo poważne zabiegi i to opłacane przez NFZ. Paradoksalnie części z nich wojna i ucieczka uratowały zdrowie lub życie. Na przykład lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki uratowali maleńką Adelinę, która po urodzeniu ważyła ponad 6 kg, a połowę jej ciała stanowił guz. Dla jej rodziny był to ogromny stres, bo wcześniej na Ukrainie zmarła siostrzyczka Adeliny. Szpital w ciągu roku przyjął 40 porodów uchodźczych, ale aż 20 proc. dzieci przychodzących na świat w tym szpitalu to dzieci ukraińskie.

Fundusz Pomocy Ukrainie opłaca pomoc medyczną dla uchodźców

Uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej, ale NFZ dzieli ich na dwie grupy. Pierwsza to osoby, które nie mają w Polsce prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i ich leczenie opłacane jest z Funduszu Pomocy Ukrainie. Do końca ubiegłego roku łódzki oddział NFZ wydał na to 30 mln zł, opłacając prawie 23 tys. faktur od 1,6 tys. placówek medycznych. Hospitalizowano 5,5 tys. uchodźców, najmłodszy miał dwa miesiące, najstarszy 95 lat i dwa miesiące. Przyjęto też 105 uchodźczych porodów.