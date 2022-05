Legia i Widzew w czołówce polskich klubów. Co się dzieje z ŁKS?

W kwietniu najlepszy medialnie w Fortuna I Lidze okazał się Widzew Łódź, a czołową trójkę po raz kolejny stanowiły te same zespoły: Korona jest trzecia, Arka - czwarta, a następne miejsca zajmują: Chrobry, Resovia, Tychy, Podbeskidzie, Miedź, Stomil, Sosnowiec.

Co najważniejsze, wszystkie zespoły z pierwszej trójki walczą o awans do PKO BP Ekstraklasy, co pokazuje, że w parze z wynikami sportowymi idzie także zainteresowanie mediów. Pod tym względem warto zwrócić uwagę na Miedź Legnica, która także znalazła się wysoko w rankingu medialności, a już wiadomo, że w przyszłym sezonie zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Co ciekawe, Widzew okazał się znacznie lepszy od lokalnego rywala, bowiem ŁKS znalazł się dopiero na 13. pozycji pod względem obecności w mediach w kwietniu. Dlaczego tak się dzieje? Obawiamy się, że w maju ŁKS znajdzie się wyżej w klasyfikacji najbardziej medialnych klubów, ale z mało chlubnego powodu - kłopotów finansowych i braku licencji na ekstraklasę.