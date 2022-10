Lego Store w Manufakturze. Otwiera się pierwszy firmowy sklep Lego w Łodzi. Co można kupić i za ile?

Sklep Lego Store znajduje się na pierwszym piętrze galerii handlowej Manufaktury. Na 160 mkw. zgromadzone są zestawy klocków z różnych serii, w tym premierowe oraz dostępne tylko w oficjalnych sklepach.

Twórcy sklepu wychodzą z założenia, że układanie Lego to zajęcie zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Dlatego znajdziemy tu zarówno zestawy dla maluchów, np. przeznaczone dla dzieci od 1,5 roku życia zabawki Duplo jak i zestawy oznaczone symbolem „18+”. W linii dla dorosłych znajdziemy m. in. składane z klocków zestawy kwiatowe np. orchidee czy bonsai (w cenie 249,99 zł), słynne usta zespołu The Rolling Stones (729,99 zł) czy zestaw tęczowych ludzików Lego (159,99 zł), które po złożeniu mogą służyć jako ozdoby domu.

Nie brakuje też serii filmowych, np. z cyklu Harry Potter, Super Hero, czy Star Wars. Najdroższe zestawy to kosztujące 3999,99 zł maszyny z Gwiezdnych Wojen, ale są też zestawy po kilkadziesiąt złotych czy jeszcze tańsze gadżety Lego, na przykład zestaw pieprzniczka i solniczka w cenie 24,99 zł.