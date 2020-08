Lekarka oskarżona o narażenie na śmierć chłopca, który połknął agrafkę

Chłopiec połknął agrafkę, lekarka usłyszała zarzuty

Prokuratorzy z Łodzi zarzucili lekarce ze szpitala w Krotoszynie (woj. wielkopolskie) narażenie 6-miesięcznego chłopca, który połknął agrafkę, na utratę zdrowia i życia lub na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego w Krotoszynie.

Do zdarzenia doszło 28 września 2018 roku, kiedy to rodzice półrocznego Jakuba przywieźli go do szpitala w Krotoszynie. Badanie RTG przełyku i jamy brzusznej potwierdziło obecność w przełyku agrafki. Niestety, dyżurująca wówczas lekarka nie wykonując dalszej diagnostyki poleciła rodzicom malca, aby własnym autem zawieźli go do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. Jednak nie była to docelowa placówka, bowiem stamtąd Jakub został przewieziony – już pod nadzorem lekarza – do szpitala we Wrocławiu.

Z opinii biegłego wynika, że oskarżona dopuściła się szeregu uchybień w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, które polegały na braku badania pacjenta, niewykonaniu niezbędnych badań dodatkowych, odesłaniu dziecka transportem prywatnym do szpitala, z którym nie uzgodniono ani przyjęcia, ani możliwości wyleczenia chorego. Przewóz dziecka transportem innym niż sanitarny naraził pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i zwiększył takie niebezpieczeństwo – zaznacza Krzysztof Bukowiecki, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Podczas przesłuchania lekarka nie przyznała się do winy. Grozi jej do pięciu lat więzienia