Lekcje będą skrócone do 30 minut. Ministerstwo Edukacji wprowadza nowe zmiany w funkcjonowaniu szkół [9.09.2020]

Największe zmiany będą dotyczyły czasu trwania zajęć lekcyjnych. Jak podkreślił Dariusz Piontkowski, nauczanie indywidualne w trybie zdalnym na wniosek rodziców i możliwość skracania zajęć do 30 minut są wśród zmian wprowadzonych przez ministerstwo edukacji.

Ze względu na wciąż trwającą pandemię koronawirusa wrześniowy powrót dzieci do szkół stał pod dużym znakiem zapytania. Obecnie w większości placówek lekcje odbywają się według harmonogramu, jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło wprowadzić duże zmiany w funkcjonowaniu szkół. Chodzi o skrócenie lekcji z 45 minut do zaledwie pół godziny. Jak to będzie wyglądać?