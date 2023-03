Leon Grzywa z Łodzi dostał najdroższy lek świata. Chłopiec choruje na SMA. Teraz pomaga innym dzieciom z Łodzi. Komu?

Leon dostał najdroższy lek i pomaga innym

Leon Grzywa 1 kwietnia skończy dwa lata, Lekarze stwierdzili, że cierpi na chorobę genetyczną – SMA typu 1, najgorszą postać rdzeniowego zaniku mięśni, która każdego dnia sprawia, że jego mięśnie umierały. Jedynym ratunkiem dla Leosia, jak i innych dzieci chorującego na SMA jest podanie leku wartego 9.5 miliona złotych. Nazywany jest najdroższym lekiem świta

- Lek można podać tylko do pewnej masy ciała – jest to 13,5 kg – tłumaczyła nam jeszcze niedawno Marta Kokocińska, mama chłopca. - Leon waży już 11 kilo. Czasu jest coraz mniej, a najlepsze efekty osiąga się, gdy lek poda się przed ukończeniem 2 roku życia.

Zbiórka pieniędzy na najdroższy lek świata dla Leona Grzywy rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku. Zaangażowało się w nią mnóstwo ludzi. Do magicznej kwoty 9,5 miliona złotych brakowało już około pół milina złotych. Stało się tak, bo 2 miliony zł na ten cel przekazała ze swojej zbiórki dziewczynka, która uzyskała terapię za granicą. 900 tysięcy zł Leon otrzymał od chłopca, który nie doczekał podania leku, bo umarł. Jednocześnie rodzice Leona rozpoczęli starania, by chłopiec dostał bezpłatną terapię w Niemczech. Tam pracuje jego tata. Chłopiec został zakwalifikowany do tej terapii.