Leszek Balcerowicz na Igrzyskach Wolności o "udanej transformacji Łodzi po 1989 roku"

"To był szczególny szok i wstrząs, ale źródło tego wstrząsu nie było w tym, co się stało po upadku socjalizmu, tylko w szczególnym obarczeniu Łodzi socjalizmu. Warto o tym pamiętać, bo w miarę upływu czasu od upadku socjalizmu, coraz więcej osób de facto wini innych za to, że socjalizmu nie zachowali" - mówił w Łodzi Leszek Balcerowicz.

