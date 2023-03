Lex deweloper przy Targowej w Łodzi? Dawniej była drukarnia, potem fabryka maszyn introligatorskich. Będą apartamenty? Zobacz wizualizacje

LEX DEWELOPER W ŁODZI: APARTAMENTOWIEC PRZY ULICY TARGOWEJ 11

Wedle jego treści nowy budynek ma mieć minimalnie 105 mieszkań, a maksymalnie 115. Jego wysokość w różnych segmentach będzie sięgać od 13 do 25 metrów, czyli od trzech do siedmiu kondygnacji. Na parterze inwestor przewiduje punkty pod działalność usługowo - handlową, wokół apartamentowca skwery, plac zabaw i miejsca parkingowe, budynek ma być także wyposażony w podziemne garaże. Teren inwestycji to blisko 2,7 tysiąca metrów kwadratowych.

MIEJSCE PO DRUKARNI I ZAKŁADACH BUDOWY MASZYN INTROLIGATORSKICH W ŁODZI

We wniosku inwestor dowodzi, że działki, na którym chce postawić apartamentowiec, to tereny poprodukcyjne. Od 1923 roku mieściła się w tym miejscu drukarnia i zakłady graficzne spółki Bolesława Kotkowskiego, łódzkiego przedsiębiorcy i radnego. Po drugiej wojnie światowej, w 1953 roku działalność zaczęła tam Introma, zakład produkcji maszyn introligatorskich. We wniosku czytamy, że na tym terenie są jeszcze pozostałości budynków po Intromie. Sam zakład działał tu jeszcze w 2018 roku, kiedy to teren sprzedano.