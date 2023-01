Lex deweloper w Łodzi. Gdzie w Łodzi zbudują nowe mieszkania? PRZEGLĄD INWESTYCJI, WIZUALIZACJE

Łódź to miasto, w którym wydawanych jest coraz więcej zgód na lokalizację inwestycji w formule lex deweloper. To specustawa dająca inwestorom wytrych do budowania tam, gdzie formalnie zabrania im tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, acz wystarczy spełnić kilkanaście warunków, by zgodę dostać. Jakich? Przede wszystkim musi być to inwestycja mieszkaniowa, która spełnia wymogi odpowiednich odległości od przystanków czy szkół, a ostateczną decyzję podejmuje Rada Miejska, jednakże łódzcy radni nie wszystkim wnioskodawcom dali zgodę. W galerii zdjęć przegląd łódzkich inwestycji lex deweloper.