Lex deweloper w Śródmieściu Łodzi. Wniosek z wymazaną nazwą inwestora i apel aktywistów o protesty przeciw inwestycji

LEX DEWELOPER W ŁODZI. EKSKLUZYWNE MIESZKANIA TYPU PENTHOUSE

Anonimowy póki co inwestor, chce u zbiegu ulic Jaracza i Wierzbowej w Łodzi wybudować apartamentowiec na 50-53 mieszkania. Budynek ma być wysoki na 30 metrów, maksymalnie dziewięć kondygnacji i dwie podziemne. To mają być ekskluzywne mieszkania typu penthouse, cztero i pięciopokojowe, o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych. Do tego 45 miejsc postojowych, 400 metrów kwadratowych na na lokale usługowe.

Zobaczcie wizualizacje nowej inwestycji