Licea i szkoły zawodowe najchętniej wybierane w Łodzi w 2020 roku. Ranking najpopularniejszych liceów i szkół zawodowych w Łodzi 17.05.2021

Rekrutacja do szkół średnich 2020, opóźniona z powodu koronawirusa, rozpoczęła się 15 czerwca. Do 10 lipca ponad 20 tys. absolwentów podstawówek z województwa łódzkiego wskazywało w elektronicznym systemie naboru ogólniaki, technika i branżówki, do których chcieliby trafić po wakacjach.

A jakie są te najbardziej popularne? Skupiliśmy się na placówkach łódzkich, ponieważ często ściąga do nich także młodzież z mniejszych ośrodków naszego regionu. W naszym zestawieniu prezentujemy dziesięć najczęściej wybieranych szkół średnich z uwzględnieniem tylko tzw. pierwszej preferencji (czyli placówki, do której kandydat chciałby trafić najbardziej). Dane zaczerpnęliśmy z wojewódzkiego systemu elektronicznej rekrutacji (są to zgłoszenia zweryfikowane przez szkoły do poniedziałkowego południa).

Pełny sukces w rekrutacji zależy od wybranej klasy i liczby dostępnych w niej miejsc, ale dane, które prezentujemy na slajdach, dobrze świadczą o poziomie zainteresowania szkołami ze strony kandydatów.

W naszym zestawieniu jest zaskoczenie: brakuje w nim ogólniaków uznawanych za najlepsze w województwie (w prestiżowym rankingu Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"). 138 kandydatów, które zebrało Publiczne LO Politechniki Łódzkiej, oraz 96 nastolatków pragnących najbardziej dostać się do miejskiego I LO, to zbyt małe liczby, aby wejść do dziesiątki najpopularniejszych. Nie ma w niej również drugiej ze szkół "akademickich" - czyli Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego (132 chętnych). Wniosek? Być może, kandydaci wybierali w tym roku ostrożnie: kto nie zalicza się do prymusów, "odpuścił" sobie "Jedynkę" i szkoły akademickie, wiedząc m.in., że dużą część miejsc i tak zajmą tam uczestnicy finałów konkursów przedmiotowych (tzw. olimpijczycy).