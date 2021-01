Liczba kradzieży aut w Łódzkim na tym samym poziomie. Złodzieje korzystają z najnowszych zdobyczy techniki

Z raportów policyjnych wynika, że w 2018 roku w woj. łódzkim doszło do 752 kradzieży samochodów, w 2019 roku zanotowano znaczący spadek – 693, zaś w 2020 roku doszło do 691 kradzieży, czyli tylko do dwóch mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że złodziei aut nie przestraszyła epidemia i dalej robią swoje. Jeśli chodzi o wykrywalność, to nadal utrzymuje się na poziomie 20 procent. Ilu rabusiów zatrzymano roku temu w Łódzkiem?

Zatrzymano prawie stu złodziei samochodowych

- Wobec 96 osób zebrano materiał dowodowy, który w toku postępowania przygotowawczego pozwolił na przedstawienie podejrzanym zarzutów w sprawach dotyczących przestępczości samochodowej. Chodzi o kradzież i kradzież z włamaniem pojazdu – wyjaśnia nadkomisarz Adam Kolasa z zespołu prasowego KWP w Łodzi.

Do kradzieży dochodzi najczęściej w porze wieczorowo-nocnej z terenu niestrzeżonych parkingów przyblokowych. Sporadycznie zdarzają się przypadki kradzieży z parkingów dozorowanych czy terenu prywatnych posesji bądź zamkniętych osiedli. Skradzione pojazdy trafiają do tzw. dziupli, gdzie są rozbierane na części. Policjanci regularnie likwidują takie miejsca.