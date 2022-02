Liczba zawieranych małżeństw w województwie łódzkim w pierwszym roku epidemii koronawirusa. Zbadał to prof. Szukalski, łódzki demograf

Liczbę zawieranych małżeństw w czasie pierwszego roku pandemii i ostatniego przed nią przeanalizował prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Wziął pod uwagę dwa okresy: od lipca 2019 do czerwca 2020 (jako rok przedpandemiczny, gdyż uznał, że dopiero od połowy roku wpływ koronawirusa był widoczny) oraz od lipca 2020 do czerwca 2021, który określił mianem pierwszego roku pandemii.

Małżeństw przybywa, ale...

W całym województwie w pierwszym roku pandemii zawarto 10.134 małżeństwa, natomiast rok wcześniej było ich 9.465. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. Nie wszędzie jednak w naszym regionie przybyło formalnych związków, w niektórych miastach i powiatach spadek był zauważalny, w innych liczba małżeństw mocno wzrosła.

- Wynika to z różnej częstości zawierania związków małżeńskich z osobami mieszkającymi w dalszej odległości, w przypadku których pojawiały się większe problemy logistyczne i większe ograniczenia w zakresie przemieszczeń oraz odmiennego dostępu do sal weselnych - tłumaczy prof. Piotr Szukalski.

nie wszędzie. Gdzie najwięcej?

Okazuje się, że największy wzrost małżeństw odnotowano w Rawie Mazowieckiej i okalającym ją powiecie. O ile w pierwszym roku przed pandemią zawarto tu 176 formalnych związków, to w pierwszym roku pandemii odnotowano ich już 216. W powiecie sieradzkim w tym samym czasie liczba małżeństw wzrosła z poziomu 443 przed pandemią do 529 w czasie pandemii. Oznacza to wzrost o 19,4 proc. i drugie miejsce w tym zestawieniu.