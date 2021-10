Liczyli wiernych w kościołach w Łodzi. Statystyki dominicantes w parafiach archidiecezji łódzkiej

Jednak to ilu wiernych było w w niedzielę 26 września na mszy świętej podało niewiele parafii. Pozostałe pewnie wstrzymują się do podania oficjalnych wyników, które w przyszłym roku opublikuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Stanie się to pewnie w przyszłym roku. Zresztą pewnie proboszczowie, nie tylko w archidiecezji łódzkiej, nie mają się specjalnie czym chwalić. Panująca od dłuższego czasu pandemia, sprawiła że przez długi czas do kościołów mogła chodzić ograniczona liczba wiernych. Był czas, że nie mogła przekraczać pięć osób. To zrobiło swoje i frekwencja w kościołach spadła.

- W naszej parafii we mszy świętej uczestniczyło 360 mężczyzn i 650 kobiet, razem 1.010 osób – czytamy w ogłoszeniach łódzkiej parafii Przemienienia Pańskiego,- Do Komunii św. przystąpiło 190 mężczyzn i 370 kobiet, razem 560 osób.